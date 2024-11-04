Рейтинг WTA. Шнайдер обновила личный рекорд, Сенмез дебютировала в топ-100, Корнеева вернулась в топ-200

Чемпионка Гонконга Диана Шнайдер впервые стала 12-й ракеткой мира.

Полуфиналистка Мериды Алина Корнеева вернулась в топ-200.

PIF WTA Rankings

Положение на 4 ноября 2024

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