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Рейтинг WTA. Шнайдер обновила личный рекорд, Сенмез дебютировала в топ-100, Корнеева вернулась в топ-200

Чемпионка Гонконга Диана Шнайдер впервые стала 12-й ракеткой мира.

Полуфиналистка Мериды Алина Корнеева вернулась в топ-200.

PIF WTA Rankings

Положение на 4 ноября 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9016
2 (2) Ига Швентек (Польша) 7970
3 (3) Коко Гауфф (США) 5230
4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5144
5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 4971
6 (6) Джессика Пегула (США) 4705
7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4540
8 (8) Эмма Наварро (США) 3664
9 (9) Дарья Касаткина (Россия) 3368
10 (10) Даниэль Коллинс (США) 3176
12 (14) Диана Шнайдер (Россия) 2895
14 (11) Анна Калинская (Россия) 2743
16 (16) Мирра Андреева (Россия) 2578
23 (29) Кэти Болтер (Великобритания) 1931
25 (24) Людмила Самсонова (Россия) 1885
28 (27) Екатерина Александрова (Россия) 1848
30 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1796
32 (31) Мария Саккари (Греция) 1742
35 (35) Анастасия Потапова (Россия) 1482
43 (53) Ребекка Шрамкова (Словакия) 1205
63 (63) Камилла Рахимова (Россия) 987
67 (67) Эрика Андреева (Россия) 947
76 (75) Анна Блинкова (Россия) 893
77 (76) Вероника Кудерметова (Россия) 888
83 (101) Лаура Зигемунд (Германия) 851
91 (127) Зейнеп Сенмез (Турция) 818
93 (111) Энн Ли (США) 803
105 (168) Виктория Голубич (Швейцария) 690
106 (113) Анастасия Захарова (Россия) 689
114 (133) Полина Кудерметова (Россия) 648
184 (254) Алина Корнеева (Россия) 378

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Опубликовал: Кирилл Куценко
рейтинги
logoWTA
logoВиктория Голубич
Ребекка Шрамкова
logoКэти Болтер
Энн Ли
logoДиана Шнайдер
Полина Кудерметова
logoАлина Корнеева
Зейнеп Сенмез
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