Рейтинг WTA. Шнайдер обновила личный рекорд, Сенмез дебютировала в топ-100, Корнеева вернулась в топ-200
Чемпионка Гонконга Диана Шнайдер впервые стала 12-й ракеткой мира.
Полуфиналистка Мериды Алина Корнеева вернулась в топ-200.
Положение на 4 ноября 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9016
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7970
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|5230
|4 (4)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5144
|5 (5)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4971
|6 (6)
|Джессика Пегула (США)
|4705
|7 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4540
|8 (8)
|Эмма Наварро (США)
|3664
|9 (9)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3368
|10 (10)
|Даниэль Коллинс (США)
|3176
|12 (14)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2895
|14 (11)
|Анна Калинская (Россия)
|2743
|16 (16)
|Мирра Андреева (Россия)
|2578
|23 (29)
|Кэти Болтер (Великобритания)
|1931
|25 (24)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1885
|28 (27)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1848
|30 (30)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1796
|32 (31)
|Мария Саккари (Греция)
|1742
|35 (35)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1482
|43 (53)
|Ребекка Шрамкова (Словакия)
|1205
|63 (63)
|Камилла Рахимова (Россия)
|987
|67 (67)
|Эрика Андреева (Россия)
|947
|76 (75)
|Анна Блинкова (Россия)
|893
|77 (76)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|888
|83 (101)
|Лаура Зигемунд (Германия)
|851
|91 (127)
|Зейнеп Сенмез (Турция)
|818
|93 (111)
|Энн Ли (США)
|803
|105 (168)
|Виктория Голубич (Швейцария)
|690
|106 (113)
|Анастасия Захарова (Россия)
|689
|114 (133)
|Полина Кудерметова (Россия)
|648
|184 (254)
|Алина Корнеева (Россия)
|378
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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