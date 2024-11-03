Жабер на итоговом турнире провела жеребьевку матча Пегулы и Гауфф

Онс Жабер провела жеребьевку на матче итогового турнира WTA между Джессикой Пегулой и Коко Гауфф .

Выиграла Пегула, после чего Жабер посмотрела на Гауфф и пошутила: «Джесс меня больше любит».

Из-за травм туниска не выступала после турнира в Торонто.