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Жабер на итоговом турнире провела жеребьевку матча Пегулы и Гауфф

Онс Жабер провела жеребьевку на матче итогового турнира WTA между Джессикой Пегулой и Коко Гауфф.

Выиграла Пегула, после чего Жабер посмотрела на Гауфф и пошутила: «Джесс меня больше любит».

Из-за травм туниска не выступала после турнира в Торонто.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoОнс Жабер
logoКоко Гауфф
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