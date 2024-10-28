Махач снялся с первого круга «Мастерса» в Париже, ведя 1:0 по сетам

Томаш Махач снялся с матча первого круга «Мастерса» в Париже против Артура Риндеркнеша при счете 7:6(3), 3:5.

У чеха проблемы с икроножной мышцей.

В сентябре Махач не доиграл встречу против Алексея Попырина на Кубке Дэвиса, а две недели назад он снялся по хочу матча второго круга на турнире в Астане.