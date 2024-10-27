Хачанов провел 2 лучшие недели в карьере – но проиграл финал в Вене

Хоть и отыгрался с 0:4.

Карен Хачанов проводит странный сезон. С одной стороны, в начале года он выиграл титул в Дохе – шестой в карьере.

С другой, потом у него почти не было серьезных результатов. Например, в этом году он впервые с 2020-го не вышел в четвертьфинал ни на одном из турниров «Большого шлема».

Хачанов никак не мог справиться с топами – и проигрывал Синнеру, Алькарасу, Звереву. В этом нет ничего криминального. Но у него были и совершенно необъяснимые поражения – например, он пять раз уступил соперникам, которые не входят в топ-100. В том числе с 2:0 по сетам на «Ролан Гаррос» и с 4:0, 40:15 в решающем сете на US Open.

После поражения в Нью-Йорке Хачанов даже написал пост о ментальном здоровье: «Хочу подчеркнуть, что с такими тяжелыми поражениями очень трудно психологически справиться. Профессиональный спорт ассоциируется с ментальной стойкостью, но мало кто расскажет о психологической хрупкости, выгорании, самокритике и отчаянии.

Пожалуйста, я прошу вас быть уважительными. Не добивайте лежачих.

Возможно, у меня упали результаты, но я не ухожу! Я уверен, что смогу все преодолеть, правильно подготовиться и вернуться на корт в лучшей форме, чем раньше».

В последние две недели результаты наконец поднялись. Хачанов выиграл титул в Алматы и вышел в финал в Вене, выдав самую длинную серию побед в карьере – восемь штук. И если в Казахстане он боролся в основном с собой (самый рейтинговый соперник – №86), то в Вене у него было много хороших побед: над Брэндоном Накашимой, Маттео Берреттини и, конечно же, над 10-й ракеткой мира Алексом де Минауром (это его вторая победа над игроком топ-10 в сезоне).

Но, к сожалению, серия прервалась в финале против молодого №18 в мире Джека Дрэйпера – 4:6, 5:7.

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В финале у Хачанова было две основные проблемы.

Во-первых, как у него часто случается против топ-соперников, он проваливал целые геймы. Например, в первом сете Хачанов отдал единственный брейк, хотя вел 40:15 в гейме. Но он смазал смэш, а дальше у него посыпался форхенд.

В начале второго сета ситуация повторилась.

Во-вторых, Дрэйпер большую часть финала был просто неудержим.

1. Он практически не проигрывал очки на первой подаче – потому что она работала невероятно. Дрэйпер – левша, и когда он вкручивает уходящую подачу, сделать с ней что-то очень сложно.

2. Форхенд Дрэйпера – разрыв. Даже из оборонительных позиций он вбивал так, что Хачанову было трудно справиться.

Для Карена был очень важен удар слева по линии. Но такие атаки – когда он за счет коротких кроссов выдвигал Дрэйпера за боковую линию и потом переводил в пустой угол – проходили очень редко.

3. В целом Дрэйпер играл очень быстро, глубоко и мощно. И это открывало ему возможность для хороших укороченных.

Поэтому счет 6:4, 4:0, который наблюдался во втором сете, выглядел вполне оправданным. Но Хачанов чуть не совершил камбэк года – выиграл пять геймов подряд. Как ему это удалось?

● У Дрэйпера просела первая подача. А еще Хачанов нашел работающий прием – он резал с форхенда, давал неудобный мяч и перехватывал инициативу.

● Британец оттянулся чуть глубже за заднюю линию, стал играть чуть короче и мягче – поэтому у Хачанова появилось чуть больше времени на мяче. И он получил возможность диктовать.

Но в концовке второго сета, в самый нужный момент, к Дрэйперу вернулись и подача (он отыграл ею два брейк-пойнта при счете 6:5), и глубина и скорость ударов (за счет них он брейканул при счете 5:5).

У Хачанова был небольшой шанс – и было бы интересно посмотреть, как завершился бы гейм, если бы он обвел Дрэйпера при счете 6:5, 40:40.

Но он не обвел, и дальше британец дожал.

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Хачанов всего третий раз в карьере проиграл финал и не смог взять крупнейший титул после «Мастерса» в Париже в 2018-м.

Именно в Париж он сейчас и поедет – в попытках повторить успех шестилетней давности и решить некоторые задачи, которые он ставит перед собой: быть игроком больших матчей и турниров, вернуться в финал «Мастерса».

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Фото: Gettyimages /Thomas Kronsteiner