Джон Изнер: «Если бы я вернулся, то мог бы войти в топ-100»
Джон Изнер считает, что по-прежнему мог бы соревноваться на высоком уровне.
Американец завершил карьеру на US Open-2023. Через полгода ему исполнится 40 лет.
«Мне кажется, если бы я вернулся, то мог бы войти в топ-100. Я мог бы получить wild card на пару «Челленджеров» и использовать их как трамплин.
Но мне нужно решить кое-какие физические проблемы и выяснить, почему меня постоянно беспокоит нога. Мне кажется, если бы я с этим разобрался, то мог войти в топ-100».
Из тенниса ушел Джон Изнер. Он подавал 253 км/ч и настучал почти 15 тысяч эйсов
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: thetennisgazette.com
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