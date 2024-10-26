Котов проиграл пятый матч подряд
75-я ракетка мира Павел Котов уступил №58 Миомиру Кецмановичу в первом круге квалификации «Мастерса» в Париже – 4:6, 3:6.
Россиянин уступил в пятом матче подряд – последний раз он выигрывал месяц назад в Пекине.
Следующим турниром Котова станет Белград, где он третий в списке запасных в основную сетку. Соревнования начнутся 3 ноября.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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