Котов проиграл пятый матч подряд

75-я ракетка мира Павел Котов уступил №58 Миомиру Кецмановичу в первом круге квалификации «Мастерса» в Париже – 4:6, 3:6.

Россиянин уступил в пятом матче подряд – последний раз он выигрывал месяц назад в Пекине.

Следующим турниром Котова станет Белград, где он третий в списке запасных в основную сетку. Соревнования начнутся 3 ноября.