Хачанов вышел в 1/2 финала на втором турнире подряд

Карен Хачанов в четвертьфинале ATP 500 в Вене победил Маттео Берреттини со счетом 6:1, 6:4. Он прервал серию поражений от итальянца из четырех матчей.

Это седьмая победа подряд для россиянина, он вышел в полуфинал на втором турнире подряд. На прошлой неделе он выиграл титул ATP 250 в Алматы.

В Вене в полуфинале Хачанов сыграет с Алексом де Минауром или Якубом Меньшиком.