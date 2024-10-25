Хачанов вышел в 1/2 финала на втором турнире подряд
Карен Хачанов в четвертьфинале ATP 500 в Вене победил Маттео Берреттини со счетом 6:1, 6:4. Он прервал серию поражений от итальянца из четырех матчей.
Это седьмая победа подряд для россиянина, он вышел в полуфинал на втором турнире подряд. На прошлой неделе он выиграл титул ATP 250 в Алматы.
В Вене в полуфинале Хачанов сыграет с Алексом де Минауром или Якубом Меньшиком.
Опубликовано: Алёна Майорова
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