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Корда снялся с «Мастерса» в Париже

22-я ракетка мира Себастьян Корда снялся с «Мастерса» в Париже, который пройдет с 28 по 3 ноября.

11 октября американец сообщил, что перенес операцию на локте. Он не играл с US Open.

В основной сетке Корду заменит Маттео Берреттини.

Опубликовано: Алёна Майорова
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logoСебастьян Корда
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