22-я ракетка мира Себастьян Корда снялся с «Мастерса» в Париже, который пройдет с 28 по 3 ноября.

11 октября американец сообщил , что перенес операцию на локте. Он не играл с US Open.

В основной сетке Корду заменит Маттео Берреттини.