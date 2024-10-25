Корда снялся с «Мастерса» в Париже
22-я ракетка мира Себастьян Корда снялся с «Мастерса» в Париже, который пройдет с 28 по 3 ноября.
11 октября американец сообщил, что перенес операцию на локте. Он не играл с US Open.
В основной сетке Корду заменит Маттео Берреттини.
Опубликовано: Алёна Майорова
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