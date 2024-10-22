Гаске, Монфис и Маннарино получили wild card на «Мастерс» в Париже
Организаторы «Мастерса» в Париже, который стартует 28 октября, опубликовали список обладателей wild card.
Приглашения в основу получили:
Джованни Мпетши-Перрикар.
В квалификации по wild card сыграют:
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @RolexPMasters
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