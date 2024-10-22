0

Гаске, Монфис и Маннарино получили wild card на «Мастерс» в Париже

Организаторы «Мастерса» в Париже, который стартует 28 октября, опубликовали список обладателей wild card.

Приглашения в основу получили:

В квалификации по wild card сыграют: 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @RolexPMasters
logoРишар Гаске
logoГаэль Монфис
logoATP
logoАдриан Маннарино
logoRolex Paris Masters
logoКентен Алис
logoАлександр Мюллер
logoЮго Гастон
Артур Казо
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Базель (ATP). Циципас играет с Серундоло, Рублев, Руне, Шаповалов, Шелтон, Эмбер, Фис вышли во 2-й круг, Чилич выбыл, Бублик снялся
3343 минуты назадLive
Доминик Тим провел последний матч в карьере
659 минут назад
Вена (ATP). Дрэйпер играет с Нисикори, Зверев, Берреттини, Тиафу, Музетти, де Минаур вышли во 2-й круг, Давидович-Фокина, Попырин выбыли, Тим выбыл
35сегодня, 17:40Live
Бублик по ходу матча в Базеле: «Я ## ### церковь построю, буду там, ###, молиться – может, хоть это поможет»
6сегодня, 15:35
Джокович официально снялся с «Мастерса» в Париже
60сегодня, 15:03
Медведев шестой раз подряд квалифицировался на итоговый
29сегодня, 14:59
Судья Габа ошибся в пользу Шелтона в матче с Этчеверри. Гейм закончился единственным брейком в первом сете
4сегодня, 14:45Видео
Циньвэнь Чжэн: «Сейчас я чувствую себя лучше, чем в Ухане. Скоро итоговый турнир, и я должна быть здоровой и в хорошей форме»
3сегодня, 13:05
Токио (WTA). Кенин, Андрееску, Болтер, Таусон, Грачева вышли во 2-й круг, Кудерметова, Фрех выбыли
14сегодня, 12:45
Гуанчжоу (WTA). Синякова, Кристиан вышли во 2-й круг. Эрика Андреева, Рахимова, Аванесян выбыли
3сегодня, 12:03
Ко всем новостям
Последние новости
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51