18-летний Фонсека о том, что передумал поступать в университет: «Синнер посоветовал: «Ты слишком силен, переходи в профессионалы»

Жоао Фонсека решил перейти в профессиональный тур после совета Янника Синнера.

Полтора года назад бразилец планировал поступать в университет, но в итоге перешел в ATP-тур .

«Многие хорошие игроки побеждали на молодежном итоговом, но себя я вижу именно в Синнере. Мне очень нравится его агрессивная игра, и я ориентируюсь на него в плане техники. Он спокойнее меня, сдержан, и мне нравится, как он борется. Он не показывает эмоций, и этим мы тоже очень похожи.

Я был его спарринг-партнером в первый и второй день прошлогоднего итогового. Он очень приветливый и отзывчивый человек. Я собирался поступать в университет, я всегда об этом думал, и меня уже даже приняли в Университет Вирджинии. А потом он спросил меня на корте: «Ты правда собираешься в университет?». И когда я ответил, что да, он сразу сказал: «Ты слишком силен для университетского уровня, переходи в профессионалы». Это было приятно. Тогда я подумал, что он просто пошутил. Хотя на той нашей первой тренировке была очень дружеская атмосфера, даже в общении с его тренерами».