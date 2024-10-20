Баутиста-Агут после победы на турнире в Антверпене:  «Я заслужил такую неделю»

Роберто Баутиста-Агут поделился эмоциями от победы на турнире в Антверпене.

В финале испанец обыграл Иржи Лехечку – 7:5, 6:1. Это первый титул Баутиста-Агута с 2022-го.

«Этот [титул] очень особенный. В прошлом году я сломал ногу, и в этом сезоне мне пришлось бороться изо всех сил. Я вернулся в тур на 120-й строчке рейтинга, но все еще приходил на тренировки с улыбкой, старался стать более сильным игроком, сражаться до конца карьеры. Думаю, я заслужил такую неделю».