Баутиста-Агут после победы на турнире в Антверпене: «Я заслужил такую неделю»
Роберто Баутиста-Агут поделился эмоциями от победы на турнире в Антверпене.
В финале испанец обыграл Иржи Лехечку – 7:5, 6:1. Это первый титул Баутиста-Агута с 2022-го.
«Этот [титул] очень особенный. В прошлом году я сломал ногу, и в этом сезоне мне пришлось бороться изо всех сил. Я вернулся в тур на 120-й строчке рейтинга, но все еще приходил на тренировки с улыбкой, старался стать более сильным игроком, сражаться до конца карьеры. Думаю, я заслужил такую неделю».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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