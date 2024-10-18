Вавринка о победе над Рублевым: «Я не могу изменить свой возраст, но самое главное – у меня получается бороться»
Стэн Вавринка прокомментировал победу над Андреем Рублевым в 1/4 в Стокгольме.
Он обыграл россиянина на двух тай-брейках и стал вторым самым возрастным теннисистом, победившим игрока топ-10 в XXI веке.
«Главное было сохранять концентрацию и позитивное отношение к самому себе, – сказал Вавринка, упустивший ранний брейк во втором сете. – Андрей – потрясающий игрок, но я хорошо чувствовал себя на корте, хорошо двигался. Я мог диктовать условия, а с такой поддержкой трибун бороться на корте становится легче.
Я не могу изменить свой возраст, но самое главное – у меня получается бороться. Я стараюсь совершенствоваться и получать удовольствие от того, что делаю. Такие матчи – это причина, из-за которой я продолжаю играть. Так много людей заряжают меня энергией, и я очень рад, что завтра проведу еще один матч».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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