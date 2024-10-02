Рублев об операции: «Еще пять-шесть часов – и ампутации было бы не избежать»

Андрей Рублев поделился некоторыми подробностями операции, которую перенес в сентябре.

«После US Open я готовился к Китаю, и за пару дней до вылета мне понадобилась операция, которая, если не сделать, могла привести к ампутации. Повезло, что в первые три-четыре часа это все выяснилось, потому что после пяти-шести уже идет ампутация. В итоге все успели сделать, и завершилось лучше, чем ожидалось. До операции были не очень приятные прогнозы: что нужно будет месяц лежать в постели, нельзя будет ничего делать. Я рад, что удалось быстро вернуться».