Алькарас о теннисных успехах 13-летнего брата «Хочу, чтобы его оставили в покое. Беспокоюсь, что внимание будет на него давить»

Карлосу Алькарасу не нравится шумиха вокруг его младшего брата Хайме.

– Мы видели видео с вашим младшим братом Хайме, и он невероятен. Его прическа, его работоспособность – он ваша мини-копия. Расскажите подробнее о брате. Я знаю, что он очень хорошо играет.

– Я сейчас редко бываю дома, но знаю от мамы, что он сделал прическу, как у меня. Это классно, забавно.

Да, действительно, он хорошо играет. Не буду врать, он выходит на очень хороший уровень. Но вокруг столько разговоров, в соцсетях много видео и постов о том, что он будет таким же, как брат. Мне тяжело это видеть, и мне кажется, ему тоже будет тяжело. Мне все это не очень нравится. Я хочу, чтобы его оставили в покое, потому что он хорошо играет, но он не лучший. И я немного беспокоюсь, что люди пойдут смотреть его матчи, потому что он мой брат, и, возможно, это будет на него давить. Посмотрим, как он с этим справится. Разумеется, я буду рядом и его поддержу.

Он обожает теннис и рад любой возможности выйти на корт. Он постоянно просит отца с ним поиграть. Круто, что ему нравится. Посмотрим, будет ли он прибавлять. Надеюсь, однажды я сыграю против него, – сказал Алькарас в интервью «Больше!».