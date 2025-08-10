Коллинс о проблемах в первом круге в Цинциннати: «Диванным критикам не понять»

Даниэль Коллинс ответила «диванным критикам».

Ее возмутила реакция на видео с турнира в Цинциннати, где она по ходу матча с Тэйлор Таунсенд плакала и кричала, а после поражения ушла с корта без вещей.

«Все, кто сталкивался с межпозвоночной грыжей, понимают мою боль. И я не удивлена, что диванные критики не могут ни понять, ни встать на мое место – они слишком заняты тем, что сидят на заднице и осуждают людей, которые стараются даже в тяжелый для них день», – написала Коллинс.