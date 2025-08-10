Хольгер Руне: «Я говорил, что Анисимова выиграет «Уимблдон». И она вышла в финал»

Хольгер Руне прокомментировал микст с Амандой Анисимовой.

Они вместе выступят на US Open.

«Кто-то может сказать, что я вру – но я не вру, честно. По ходу турнира в Queen’s Club я сказал, что она выиграет «Уимблдон». И она вышла в финал (где не взяла ни гейма у Иги Швентек – Спортс’‘).

Она очень прибавила, многое пережила. Потрясающе с ней сыграть».