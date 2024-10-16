Кристиан, в Нинбо проигравшая в первом круге квалификации, стала лаки-лузером и попала сразу во второй круг
73-я ракетка мира Жаклин Кристиан стала седьмым лаки-лузером на турнире в Нинбо.
Румынка заменит в сетке вторую сеяную Циньвэнь Чжэн и начнет борьбу со второго круга. За место в четвертьфинале она сыграет с Каролиной Муховой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости