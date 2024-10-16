Кристиан, в Нинбо проигравшая в первом круге квалификации, стала лаки-лузером и попала сразу во второй круг

73-я ракетка мира Жаклин Кристиан стала седьмым лаки-лузером на турнире в Нинбо.

Румынка заменит в сетке вторую сеяную Циньвэнь Чжэн и начнет борьбу со второго круга. За место в четвертьфинале она сыграет с Каролиной Муховой.