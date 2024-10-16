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Хачанов и Бублик, Фриц и Шелтон сыграют в паре в Париже

На «Мастерсе» в Париже, который стартует 28 октября, многие одиночные игроки традиционно выступят в парном разряде. В их числе:

Полный список участников здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoATP
logoМарсело Мело
logoМарин Чилич
logoИван Додиг
logoRolex Paris Masters
logoПабло Каррено-Буста
logoАлександр Зверев
logoКарен Хачанов
logoТэйлор Фриц
logoАлександр Бублик
logoКаспер Рууд
logoПедро Мартинес Портеро
logoТомаш Махач
logoБен Шелтон
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