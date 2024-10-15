Кинопоиск покажет все матчи турнира 6 Kings Slam – Медведев, Надаль, Новак, Синнер, Алькарас и Руне поборются за 6 млн долларов

Выставочный турнир 6 Kings Slam («Шлем шести королей») стартует в Эр-Рияде 16 октября. Все матчи можно будет посмотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

Соревнование станет частью культурно-развлекательного фестиваля Riyadh Season, а участники будут соревноваться за крупнейший в теннисной истории денежный приз — 6 млн долларов.

На турнире выступит звездный состав игроков: россиянин Даниил Медведев, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне. Формат подразумевает два четвертьфинальных матча в первый игровой день: Медведев сыграет с Синнером, а Алькарас — с Руне. В полуфинале победитель первой пары встретится с Новаком Джоковичем, а победитель второй будет противостоять Рафаэлю Надалю. В заключительный игровой день состоятся финальный матч и игра за третье место.

Для подписчиков Плюса матчи будут доступны в прямом эфире в разделе «Спорт» на Кинопоиске. Прокомментируют игры Вадим Азаренко, Павел Ботов, Владимир Злотин, Антон Крылов, Анастасия Мусьякова и Александр Седов.

6 Kings Slam станет одним из последних турниров, на которых примет участие Рафаэль Надаль — ранее он объявил, что завершит карьеру после Кубка Дэвиса-2024 в конце ноября.

Турнир стартует 16 октября в 19:30 матчем Даниила Медведева и Янника Синнера.