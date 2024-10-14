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Чемпионская гонка WTA. Гауфф, Паолини, Рыбакина и Пегула квалифицировались на итоговый турнир

Коко Гауфф, Жасмин Паолини, Елена Рыбакина и Джессика Пегула официально квалифицировались на итоговый турнир.

Ранее в Эр-Рияд отобрались Ига Швентек и Арина Соболенко.

PIF Race to the WTA Finals

Положение на 14 октября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Арина Соболенко (Беларусь)* 9091
2 (1) Ига Швентек (Польша)* 8285
3 (4) Коко Гауфф (США)* 5348
4 (5) Жасмин Паолини (Италия)* 5144
5 (3) Елена Рыбакина (Казахстан)* 4971
6 (6) Джессика Пегула (США)* 4705
7 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4100
8 (7) Эмма Наварро (США) 3568
9 (9)

Даниэль Коллинс (США)

 3176
10 (10) Дарья Касаткина (Россия) 2928
11 (11) Паула Бадоса (Испания) 2713
12 (12) Барбора Крейчикова (Чехия) 2706
13 (14) Анна Калинская (Россия) 2645
14 (13) Алена Остапенко (Латвия) 2588
15 (16) Марта Костюк (Украина) 2493
Опубликовала: Любовь Энина
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoWTA Finals
logoЕлена Рыбакина
logoКоко Гауфф
logoЖасмин Паолини
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