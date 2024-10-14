Чемпионская гонка WTA. Гауфф, Паолини, Рыбакина и Пегула квалифицировались на итоговый турнир
Коко Гауфф, Жасмин Паолини, Елена Рыбакина и Джессика Пегула официально квалифицировались на итоговый турнир.
Ранее в Эр-Рияд отобрались Ига Швентек и Арина Соболенко.
Положение на 14 октября 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)*
|9091
|2 (1)
|Ига Швентек (Польша)*
|8285
|3 (4)
|Коко Гауфф (США)*
|5348
|4 (5)
|Жасмин Паолини (Италия)*
|5144
|5 (3)
|Елена Рыбакина (Казахстан)*
|4971
|6 (6)
|Джессика Пегула (США)*
|4705
|7 (8)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4100
|8 (7)
|Эмма Наварро (США)
|3568
|9 (9)
|
Даниэль Коллинс (США)
|3176
|10 (10)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2928
|11 (11)
|Паула Бадоса (Испания)
|2713
|12 (12)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|2706
|13 (14)
|Анна Калинская (Россия)
|2645
|14 (13)
|Алена Остапенко (Латвия)
|2588
|15 (16)
|Марта Костюк (Украина)
|2493
Опубликовала: Любовь Энина
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