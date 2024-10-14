Игрок 2007 года рождения впервые одержал победу на уровне ATP

Джастин Энгель обыграл 133-ю ракетку мира Колмена Вонга – 7:5, 6:4. Во втором круге турнира в Алматы сыграет с четвертым сеяным Франсиско Серундоло .

Энгелю 17 лет, он 458-й в рейтинге. В этом году он выиграл четыре 15-тысячника ITF на грунте.