Паолини и Наварро снялись с «пятисотника» в Нинбо, Касаткина и Хаддад Майя получили bye
Шестая и восьмая ракетки мира Жасмин Паолини (травма левой стопы) и Эмма Наварро (болезнь) снялись с турнира WTA 500 в Нинбо.
Вместо них на турнир попали лаки-лузеры. Отказы первой и третьей сеяных привели к перестановкам в сетке. Дарья Касаткина и Беатрис Хаддад Майя получили bye и стартуют со второго круга.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм турнира в Нинбо
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