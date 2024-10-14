Паолини и Наварро снялись с «пятисотника» в Нинбо, Касаткина и Хаддад Майя получили bye

Шестая и восьмая ракетки мира Жасмин Паолини (травма левой стопы) и Эмма Наварро (болезнь) снялись с турнира WTA 500 в Нинбо.

Вместо них на турнир попали лаки-лузеры. Отказы первой и третьей сеяных привели к перестановкам в сетке. Дарья Касаткина и Беатрис Хаддад Майя получили bye и стартуют со второго круга.