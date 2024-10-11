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Фриц о завершении карьеры Надаля: «Думаю, многие предвидели то, что он уходит. Удивлен, что это случится на Кубке Дэвиса»

Тэйлор Фриц отреагировал на новость, что Рафаэль Надаль завершит карьеру после ноябрьского финала Кубка Дэвиса.

– Думаю, многие предвидели то, что он уходит. Я очень удивлен, что это случится на Кубке Дэвиса. Многие ожидали, что это произойдет на «Ролан Гаррос» или в Мадриде, Барселоне.

Конечно, он долгое время пытался восстановиться и набрать форму. И то, что он уходит сейчас, на Кубке Дэвиса, значит, что он пытался довольно долго, но все же это конец.

Мне очень повезло, что [в 2022-м] я сыграл с Рафой несколько раз в его последний более-менее стабильный год, когда он еще был относительно здоров.

Я смотрел матчи Рафы, когда был ребенком. Он и Роджер доминировали в теннисе, поэтому было честью сыграть с теми, за чьими матчами я смотрел по телевизору. Для меня было честью играть с Рафой, и да, это конец эпохи.

«Всегда надеялся, что этот день не наступит». Спорт прощается с Надалем

Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений

Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Фрица
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