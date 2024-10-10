Шанхай (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет с Синнером, Алькарас – с Махачем
Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в четвертьфинале в Шанхае.
Карлос Алькарас встретится с Томашем Махачем.
Сетка здесь.
Rolex Shanghai Masters
Шанхай, Китай
2 – 13 октября 2024
ATP 1000
Призовой фонд – 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
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