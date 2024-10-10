Шанхай (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет с Синнером, Алькарас – с Махачем

Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в четвертьфинале в Шанхае.

Карлос Алькарас встретится с Томашем Махачем. Сетка здесь . Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай 2 – 13 октября 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 8 995 555 долларов Открытые корты, хард 1/4 финала