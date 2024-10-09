Меньшик о матче с Джоковичем: «Конечно, я мечтал с ним сыграть – благодаря ему я пришел в теннис»
Якуб Меньшик поделился ожиданиями от матча с Новаком Джоковичем в Шанхае.
В четвертом круге 19-летний чех обыграл 10-ю ракетку мира Григора Димитрова 6:3, 3:6, 6:4. У Меньшика положительный баланс в матчах с соперниками из топ-10 – 6:4.
«Я не просто воодушевлен, этого слова недостаточно, чтобы описать мои эмоции. Но да, конечно, это была моя мечта – благодаря ему я начал играть в теннис, и тогда он уже был на вершине. Я думал: «Вау, он очень хорош, выиграл столько Больших шлемов».
И сейчас, когда мне 19, он все еще играет, а у меня есть шанс встретиться с ним. Конечно, когда я только начинал, матч с ним был одним из моих желаний. Я счастлив, что оно исполнилось, в пятницу посмотрим, на что я способен (смеется)».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Меньшика
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