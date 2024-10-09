На «Уимблдоне» с 2025 года введут электронную систему определения аутов

С 2025 года на всех кортах «Уимблдона » появится электронная система определения аутов.

Британский «Большой шлем» третьим после Australian Open и US Open внедрит Hawk-Eye Live. Таким образом, впервые за 147-летнюю историю турнира на нем не будет линейных судей.

Напомним, что в следующем сезоне эту систему введут на всех турнирах ATP .