Медведев сыграет с Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае. Россиянин ведет в личных встречах, но проиграл последний матч

Даниил Медведев и Янник Синнер разыграют четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

Это будет их 14-я встреча. Медведев выиграл первые шесть, потом проиграл пять подряд, прервал серию, но снова уступил в последней очной встрече. Общий счет – 7:6 в пользу россиянина.

Четвертьфинал в Шанхае пройдет в четверг.