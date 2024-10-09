Медведев сыграет с Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае. Россиянин ведет в личных встречах, но проиграл последний матч
Даниил Медведев и Янник Синнер разыграют четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.
Это будет их 14-я встреча. Медведев выиграл первые шесть, потом проиграл пять подряд, прервал серию, но снова уступил в последней очной встрече. Общий счет – 7:6 в пользу россиянина.
Четвертьфинал в Шанхае пройдет в четверг.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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