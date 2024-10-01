Синнер вышел в седьмой финал в сезоне, все предыдущие он выиграл
Первая ракетка мира Янник Синнер победил Бу Юнчаокете в полуфинале в Пекине – 6:3, 7:6(3).
Итальянец выиграл 15-й матч подряд.
Синнер не проигрывает на турнирах ATP 500 24 матча подряд. Серия началась после того, как в 2023-м он снялся с матча после Александра Бублика в Галле. С тех пор Синнер взял титулы в Пекине, Вене, Роттердаме и Галле.
Только ему и Новаку Джоковичу (2009, 2010, 2012-2015) удалось дойти в Пекине до финала в статусе действующего чемпиона.
Синнер вышел в седьмой финал в сезоне, все предыдущие он выиграл. Также для него это 21-й финал в карьере.
За титул он поборется с Карлосом Алькарасом. Испанец ведет в личных встречах 5:4, он выиграл оба матча в 2024-м.
Опубликовала: Любовь Энина
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