Первая ракетка мира Янник Синнер победил Бу Юнчаокете в полуфинале в Пекине – 6:3, 7:6(3).

Итальянец выиграл 15-й матч подряд.

Синнер не проигрывает на турнирах ATP 500 24 матча подряд. Серия началась после того, как в 2023-м он снялся с матча после Александра Бублика в Галле. С тех пор Синнер взял титулы в Пекине, Вене , Роттердаме и Галле .

Только ему и Новаку Джоковичу (2009, 2010, 2012-2015) удалось дойти в Пекине до финала в статусе действующего чемпиона.

Синнер вышел в седьмой финал в сезоне, все предыдущие он выиграл. Также для него это 21-й финал в карьере.

За титул он поборется с Карлосом Алькарасом . Испанец ведет в личных встречах 5:4, он выиграл оба матча в 2024-м.