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Пекин (ATP). 1-й круг. Котов сыграет с Чжоу, Синнер – с Харри, Бублик – с Коболли

Павел Котов сыграет с И Чжоу в первом круге в Пекине.

Первая ракетка мира Янник Синнер встретится с Николасом Харри.

Сетка здесь.

China Open

Пекин, Китай

26 сентября – 2 октября 2024

ATP 500

Призовой фонд – 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
результаты
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