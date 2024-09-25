Пекин (ATP). 1-й круг. Котов сыграет с Чжоу, Синнер – с Харри, Бублик – с Коболли

Павел Котов сыграет с И Чжоу в первом круге в Пекине.

Первая ракетка мира Янник Синнер встретится с Николасом Харри. Сетка здесь. China Open Пекин, Китай 26 сентября – 2 октября 2024 ATP 500 Призовой фонд – 3 720 165 долларов Открытые корты, хард Первый круг