Пекин (ATP). 1-й круг. Котов сыграет с Чжоу, Синнер – с Харри, Бублик – с Коболли
Павел Котов сыграет с И Чжоу в первом круге в Пекине.
Первая ракетка мира Янник Синнер встретится с Николасом Харри.
Сетка здесь.
China Open
Пекин, Китай
26 сентября – 2 октября 2024
ATP 500
Призовой фонд – 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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