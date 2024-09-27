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Медведев пообещал болельщикам говорить фразы на китайском после каждой победы в Пекине

Даниил Медведев обыграл Гаэля Монфиса на старте турнира в Пекине – 6:3, 6:4.

Он прервал серию из трех поражений и одержал 40-ю победу в сезоне.

– У вас много болельщиков здесь, в Пекине. Можете ли вы что-нибудь им сказать?

– [На китайском] Спасибо!

[Трибуны аплодируют] 

Я знаю не так много слов. Только «Спасибо» и «Здравствуйте». И все. Я постараюсь выучить больше. Чем дольше я остаюсь в Китае, тем больше матчей сыграю. Давайте поставим цель – одна новая фраза за матч. Если выиграю в следующий раз, то я что-нибудь скажу. Если проиграю, то никаких фраз (смеется).

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoГаэль Монфис
logoATP
logoChina Open
logoДаниил Медведев
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