Медведев пообещал болельщикам говорить фразы на китайском после каждой победы в Пекине
Даниил Медведев обыграл Гаэля Монфиса на старте турнира в Пекине – 6:3, 6:4.
Он прервал серию из трех поражений и одержал 40-ю победу в сезоне.
– У вас много болельщиков здесь, в Пекине. Можете ли вы что-нибудь им сказать?
– [На китайском] Спасибо!
[Трибуны аплодируют]
Я знаю не так много слов. Только «Спасибо» и «Здравствуйте». И все. Я постараюсь выучить больше. Чем дольше я остаюсь в Китае, тем больше матчей сыграю. Давайте поставим цель – одна новая фраза за матч. Если выиграю в следующий раз, то я что-нибудь скажу. Если проиграю, то никаких фраз (смеется).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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