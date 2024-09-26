Синнер о камбэке в матче с Харри: «Он агрессивно принимал, поэтому было нелегко»

Янник Синнер прокомментировал победу над Николасом Харри в первом круге в Пекине.

Он обыграл чилийца 4:6, 6:3, 6:1.

«Он хорошо играл. В первом сете я пытался взять его подачу, а в итоге он взял мою. Психологически я просто пытался остаться в игре. Первый круг на любом турнире никогда не бывает легким, а играть против него всегда тяжело. Но я доволен игрой и тем, как закончил матч.

Первая подача шла хорошо, на второй нужно прибавить. Он агрессивно принимал, поэтому было нелегко. После US Open мы старались много работать, изменить некоторые вещи, но я доволен тем, как все продвигается», – сказал Синнер после матча.