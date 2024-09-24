Синнер о плотном расписании: «Необязательно играть на каждом турнире. Если хочешь и готов, ты играешь. Если нет, то не играешь»

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал расписание в теннисе.

– Некоторые ваши коллеги недавно негативно высказались о календаре тура. В частности, Карлос Алькарас сказал: «Мне кажется, что сейчас у нас слишком много обязательных турниров, а в будущем их будет еще больше. И, наверное, они нас каким-то образом убьют». Как бы вы охарактеризовали расписание? Если считаете его перегруженным, то как это изменить?

– Да, в последние годы правда плотное расписание. Но игроки все еще могут выбирать, что играть, а что – нет. Конечно, есть некоторые обязательные турниры. Но ты можешь выбирать. Я всегда стараюсь об этом думать.

В этом году очень плотное расписание, много турниров. Но необязательно играть на каждом турнире. Если хочешь и готов, ты играешь. Если нет, то не играешь.

Например, в прошлом и в этом году я пропустил некоторые турниры, потому что хотел потренироваться. Всегда нужно расставлять приоритеты.

В целом – да, сезон довольно длинный, поэтому иногда бывает нелегко.