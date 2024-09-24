Синнер о настрое на турнир в Пекине: «Вне зависимости от результатов и достижений я всегда стараюсь прогрессировать»
– Здорово быть здесь. Это особенный турнир, с нетерпением жду его начала. Как и в прошлом году, в сетке много отличных игроков, высоко стоящих в рейтинге.
Да, я рад и с нетерпением жду матч первого круга.
– Вы отлично провели две недели в Нью-Йорке. Потом отдыхали. Трудно ли снова сконцентрироваться и вернуться в колею после такого эмоционального периода?
– Нет. Вне зависимости от результатов и достижений я всегда стараюсь прогрессировать. Стараюсь понять себя и то, что должен улучшить на корте и вне его. Рад вернуться на турниры, ведь ради этого и тренируюсь. В процессе всегда пытаюсь понять, что работает, а что нет. Конечно, мы видим аспекты моей игры, в которых мне нужно прибавить. Это все часть работы, причем самая интересная.
Синнер – монстр: у него лучшие форхенд, бэкхенд и прием в туре. Цифры доказывают
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