Сегодня день рождения Серены Уильямс

26 сентября исполнилось 43 года Серене Уильямс.

За 27 лет в профессиональном теннисе Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (больше всех в истории профессионального тура), 14 в паре и два в миксте.

Всего на ее счету 73 титула (пятый результат в истории), из них 48 – харде (лучший результат в Открытой эре). За карьеру она выиграла 858 матчей.

Уильямс 319 недель была первой ракеткой мира – это третий результат в истории.

Она завершила карьеру на US Open-2022. У них с мужем две дочки: пятилетняя Олимпия и Адира Ривер, которой 13 месяцев.