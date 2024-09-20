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51 год назад прошла «Битва полов» между Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом

20 сентября 1973 года в Хьюстоне прошла «Битва полов» – матч между 29-летней Билли Джин Кинг и 55-летним Бобби Риггсом.

Кинг выиграла со счетом 6:4, 6:3, 6:3.

Сообщалось, что на стадионе собралось 30 492 человека, еще 90 миллионов посмотрели матч по телевидению.

Матч считается одним из ключевых эпизодов в легитимизации женского тенниса и женского спорта в целом.

Шарапова говорит, что 80% женщин в теннисе зарабатывают меньше мужчин. Почему так?

Билли Джин Кинг – главная женщина мирового спорта?

Шарапова говорит, что 80% женщин в теннисе зарабатывают меньше мужчин. Почему так?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennismajors.com
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logoБобби Риггс
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