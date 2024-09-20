51 год назад прошла «Битва полов» между Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом
20 сентября 1973 года в Хьюстоне прошла «Битва полов» – матч между 29-летней Билли Джин Кинг и 55-летним Бобби Риггсом.
Кинг выиграла со счетом 6:4, 6:3, 6:3.
Сообщалось, что на стадионе собралось 30 492 человека, еще 90 миллионов посмотрели матч по телевидению.
Матч считается одним из ключевых эпизодов в легитимизации женского тенниса и женского спорта в целом.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennismajors.com
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