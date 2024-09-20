252-я ракетка мира Качмазов впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP
252-я ракетка мира Алибек Качмазов обыграл №90 Таро Даниэля во втором круге в Чэнду – 7:6(1), 6:1.
Это вторая победа россиянина в шести матчах против соперников из топ-100. Первая – над Фабианом Марожаном – была одержана в сентябре прошлого года в Астане.
22-летний Качмазов впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP. Он чемпион восьми турниров ITF.
Теперь его соперником станет Николас Харри или Лукаш Кляйн.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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