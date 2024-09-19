Билли Джин Кинг о том, чтобы изменила в теннисе: «Мне не нравится система подсчета очков, потому что из-за нее сложнее привлечь молодежь»

Билли Джин Кинг предложила изменить некоторые правила тенниса.

«Меня постоянно спрашивают о будущем нашей любимой игры и о том, что бы я в ней изменила, если бы могла. Вот мои мысли. Некоторые из них могут вас удивить.

Во-первых, мне не нравится система подсчета очков, потому что из-за нее сложнее привлечь в теннис новых людей, особенно молодежь. Я считаю, что нужно убрать 15, 30, 40 и сделать 1, 2, 3, 4. Если нужно, чтобы выигрывали с преимуществом в два очка, пусть так будет при счете 3:3, но давайте уберем 15, 30, 40.

Во-вторых, на футболке каждого игрока должно быть имя и номер. Почему? Потому что мы должны продвигать наших игроков, как это делают все остальные виды спорта. Посмотрите на баскетбол, на футбол, на бейсбол – там у игроков есть имя и номер.

В-третьих, я хочу, чтобы [на «Больших шлемах»] все играли в трехсетовом формате. Или мужчины и женщины должны играть одинаковое количество сетов. Потому что доход идет от медиаконтента, и из-за этого женщин всегда мало показывают».