Радукану уступила Крейчиковой во втором круге в Сеуле, имея 3 матчбола

Эмма Радукану проиграла Барборе Крейчковой с трех матчболов.

Британка уступила во втором круге турнира в Сеуле со счетом 6:4, 6:7(10), 1:6. Во втором сете она вела 5:2, при счете 5:3 у нее был матчбол на своей подаче, а затем еще два – на тай-брейке.

Теперь Барбора Крейчикова сыграет с Игой Швентек за выход в полуфинал.