1

Радукану уступила Крейчиковой во втором круге в Сеуле, имея 3 матчбола

Эмма Радукану проиграла Барборе Крейчковой с трех матчболов.

Британка уступила во втором круге турнира в Сеуле со счетом 6:4, 6:7(10), 1:6. Во втором сете она вела 5:2, при счете 5:3 у нее был матчбол на своей подаче, а затем еще два – на тай-брейке.

Теперь Барбора Крейчикова сыграет с Игой Швентек за выход в полуфинал.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЭмма Радукану
logoWTA
logoБарбора Крейчикова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Швентек после выхода в 1/4 финала в Сеуле: «Олимпиада-1988 была ярким моментом папиной карьеры и для меня честь здесь играть»
28 минут назад
Карлос Алькарас: «Шутка про Алькараса и Алькатрас сопровождала меня с самого детства, так что я просто обязан был туда съездить»
4сегодня, 14:42
Сеул (WTA). Александрова, Швентек, Крейчикова, Таусон, Джойнт вышли в 1/4 финала, Шнайдер, Касаткина, Хаддад Майя выбыли
35сегодня, 14:28
Медведев о работе с Юханссоном и Гетцке: «Мне нравится то, что они говорят, и это новый и интересный проект в карьере»
11сегодня, 13:22
Ханчжоу (ATP). Этчеверри, Тьен вышли во 2-й круг, Чилич, Берреттини, Маннарино выбыли
5сегодня, 12:03
Кубок Билли Джин Кинг. Великобритания, США, Украина и Китай вышла в 1/2 финала
11сегодня, 11:30
Монфис снялся по ходу с матча с Шевченко в Чэнду из-за травмы лодыжки
1сегодня, 11:28
Чэнду (ATP). Басилашвили, Сонего, Мпетши Перрикар, Гирон вышли во 2-й круг, Норри, Бергс выбыли, Монфис и Баес снялись
2сегодня, 11:03
Бьорн Борг: «Я точно знаю, что в моем поколении были игроки, которые принимали те вещи, которые не должны были. Хорошо, что сейчас теннисистов тестируют на допинг»
6сегодня, 10:45
Борг о раке простаты: «Я живу день за днем – надеюсь, и год за годом»
2сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото