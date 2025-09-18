  • Спортс
Бьорн Борг: «Я точно знаю, что в моем поколении были игроки, которые принимали те вещи, которые не должны были. Хорошо, что сейчас теннисистов тестируют на допинг»

Бьорн Борг рассказал, что в его поколении были игроки, принимавшие допинг.

«Я точно знаю, что в моем поколении были игроки, которые принимали те вещи, которые не должны были. Я не хочу называть имена, это неважно. Но я считаю, что хорошо, что сейчас [теннисистов] тестируют на допинг. И иногда я понимаю, почему игроков так много проверяют. Я считаю, что это здорово – важно, чтобы теннис оставался чистым спортом», – сказал Борг во время интервью BBC.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: BBC Sport
