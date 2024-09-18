Хуахин (WTA). 2-й круг. Подорошка встретится с Синяковой, Волынец – с Зиданшек

Катерина Синякова поборется с Надей Подорошкой во втором круге в Хуахине.

Сетка здесь. Thailand Open Хуахин, Таиланд 16 – 22 сентября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Первый круг