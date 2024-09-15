Эванс может больше не сыграть в Кубке Дэвиса: «Мне нравится выступать за страну, но нужно уметь вовремя уйти»

Дэн Эванс может завершить карьеру в сборной.

На Кубке Дэвиса на этой неделе он проиграл два из трех матчей. После сегодняшнего поражения Эванса от Дениса Шаповалова (0:6, 5:7) британцы потеряли шансы на выход из группы.

«Я долго и тщательно об этом думал. Нужно еще немного подумать. Мне нравится выступать за страну, я наслаждаюсь каждой минутой, но нужно уметь вовремя уйти.

Это будет непростое решение, но иногда лучше дать возможность кому-то другому и понаблюдать со стороны».