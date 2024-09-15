Циципас и Бадоса сходили на матч «Дженоа» и «Ромы»

Стефанос Циципас и Паула Бадоса посетили матч между «Дженоа» и «Ромой» в Генуе.

Перед началом Циципас встретился с генеральным директором «Дженоа» Андресом Бласкесом и игроками команды, а также несколько раз пробил по воротам.

Матч закончился со счетом 1:1.