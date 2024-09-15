Циципас и Бадоса сходили на матч «Дженоа» и «Ромы»
Стефанос Циципас и Паула Бадоса посетили матч между «Дженоа» и «Ромой» в Генуе.
Перед началом Циципас встретился с генеральным директором «Дженоа» Андресом Бласкесом и игроками команды, а также несколько раз пробил по воротам.
Матч закончился со счетом 1:1.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм «Дженоа»
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