Кубок Дэвиса. Групповой этап. Словакия играет с Чили, Австралия встретится с Испанией, Канада – с Великобритания, Италия – с Нидерландами
В Болонье, Валенсии, Чжухае и Манчестере завершается групповой этап Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса
10 – 15 сентября 2024
Групповой этап финального турнира
Группа A (Болонья)
Италия – Нидерланды
Группа B (Валенсия)
Австралия – Испания
Группа C (Чжухай)
Словакия – Чили – 0:1
Группа D (Манчестер)
Канада – Великобритания
Опубликовал: Кирилл Куценко
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