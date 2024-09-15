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Кубок Дэвиса. Групповой этап. Словакия играет с Чили, Австралия встретится с Испанией, Канада – с Великобритания, Италия – с Нидерландами

В Болонье, Валенсии, Чжухае и Манчестере завершается групповой этап Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса

10 – 15 сентября 2024

Групповой этап финального турнира

Группа A (Болонья)

Италия – Нидерланды

Группа B (Валенсия)

Австралия – Испания

Группа C (Чжухай)

Словакия – Чили – 0:1

Группа D (Манчестер)

Канада – Великобритания

Опубликовал: Кирилл Куценко
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