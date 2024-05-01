Джокович прекратил сотрудничество с фитнес-тренером

Новак Джокович завершил сотрудничество с финтес-тренером Марко Паничи. Его место займет Гебхард Гритч, с которым серб работает уже почти 10 лет.

«Великий Марко, какими удивительными были годы нашего сотрудничества. Мы покоряли вершины, выигрывали титулы, били рекорды. Но больше всего я наслаждался нашими самыми обычными днями тренировок в зале и за его пределами. Бесконечные часы смеха, которые заставляли меня чувствовать себя суперзаряженным на успех.

Спасибо, Романиста (как зовет тебя Горан), за всю энергию, усилия и время, которые ты вложил в то, чтобы сделать меня лучшим игроком и человеком, которым я могу быть. С большой любовью ❤️ и до скорой встречи в Риме.

Вперед!»