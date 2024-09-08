Синнер выиграл на US Open $3,6 млн и стал лидером сезона по призовым

Первая ракетка мира Янник Синнер стал чемпионом US Open .

В финале итальянец обыграл Тэйлора Фрица – 6:3, 6:4, 7:5.

Синнер заработал за титул 3,6 млн долларов. Теперь его призовые за сезон составляют 10,6 млн долларов; он обошел Карлоса Алькараса, у которого по итогам турнира 8,2 млн, и стал лидером сезона.

За карьеру Синнер заработал 27,6 млн долларов. Он вышел на 16-е место в истории.