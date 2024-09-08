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Соболенко о том, как отпразднует победу на US Open: «Наверное, мы будем много пить»

Арина Соболенко рассказала, как отметит победу на US Open

«Наверное, мы будем много пить», – сказала белоруска в интервью ESPN.

Арина Соболенко – чемпионка US Open! Как она выиграла финал?

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TheTennisLetter
logoUS Open
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logoАрина Соболенко
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