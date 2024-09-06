Пегула о финале US Open против Соболенко: «Это будет реванш за Цинциннати, постараюсь отомстить»
Джессика Пегула поделилась ожиданиями от финала US Open против Арины Соболенко
Три недели назад она уступила белоруске в финале тысячника в Цинциннати.
«С Ариной будет тяжело. Она показала, насколько сильна [в первом полуфинале] и почему ее стоит считать главным фаворитом финала.
Это будет реванш за Цинциннати, постараюсь отомстить. Немного безумно, что мы снова сыграем друг с другом, но это показывает, как хорошо мы играем на харде. Тяжело будет ее обыграть, но для этого и нужны финалы, так что я готова».
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: eurosport.com
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