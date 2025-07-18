Рууд впервые уступил в Гштааде. Он проиграл шесть геймов подряд в третьем сете

Каспер Рууд уступил в четвертьфинале турнира в Гштааде.

Он проиграл Хуану Мануэлю Серундоло – 2:6, 6:1, 3:6. В третьем сете норвежец вел 3:0 с двумя брейками, но проиграл шесть геймов подряд.

Рууд – двукратный чемпион турнира (2021, 2022). В Гштааде он потерпел первое поражение, прервав серию из девяти побед подряд.