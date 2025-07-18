Турсунов о том, что Соболенко купила Porsche: «Для нее это незначительная статья расходов. Вот если бы она приобрела яхту за 8 миллионов, я бы сказал – да, психанула»

Дмитрий Турсунов прокомментировал эмоциональную покупку Арины Соболенко.

– Вы долго работали с Ариной Соболенко. Весной она в четвертый раз уступила в финале турнира в Штутгарте, где победителю вручают новенький «Порше». Вскоре сообщила миру: «Я так устала там проигрывать, что решила купить этот автомобиль. Выбрала 911 GT3 RS». Поступок в ее стиле?

– Ну, Арина – девушка эмоциональная, иногда может...

– ...Психануть?

– Вот если бы она приобрела яхту за восемь миллионов, я бы сказал – да, психанула. А «Порше» для Арины – незначительная статья расходов. Уверен, еще и скидку получила. Кстати, ее бойфренд – автогонщик. Кажется, на 911-м и гонял. Не исключено, это их совместная покупка, – приводит слова Турсунова «Спорт-Экспресс».

«Решила купить их самую безумную машину». Арина Соболенко подтвердила покупку Porsche после поражения в Штутгарте