Джокович побил рекорд Федерера по количеству побед на Арене Артура Эша

Новак Джокович обыграл Раду Албота в первом круге US Open – 6:2, 6:2, 6:4.

Серб выиграл 78-й матч на Арене Артура Эша. Он опередил Роджера Федерера (77) и вышел на чистое первое место по этому показателю. Матчи на этом корте проводятся с 1997 года.

Кроме того, Джокович сравнялся с Федерером по количеству побед на US Open (по 89). Их опереживает лишь Джимми Коннорс (98).