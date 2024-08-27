Джокович побил рекорд Федерера по количеству побед на Арене Артура Эша
Новак Джокович обыграл Раду Албота в первом круге US Open – 6:2, 6:2, 6:4.
Серб выиграл 78-й матч на Арене Артура Эша. Он опередил Роджера Федерера (77) и вышел на чистое первое место по этому показателю. Матчи на этом корте проводятся с 1997 года.
Кроме того, Джокович сравнялся с Федерером по количеству побед на US Open (по 89). Их опереживает лишь Джимми Коннорс (98).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @usopen
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